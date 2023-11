Vincent Kompany voit de "la frustration mais pas de panique"

Vincent Kompany a réaffirmé jeudi qu'il n'y avait pas de sentiment de panique à Burnley, malgré son départ dramatique en Premier League (4 points sur 39). "Il y a certainement de la frustration, pas seulement avec moi, avec tout le monde au club", a déclaré le coach des Clarets à la presse. "Mais il n'est pas question de paniquer. Nous voulons simplement gagner à Turf Moor dès que possible et nous attendons avec impatience le match de samedi".

Samedi, Burnely joue un match capital face à Sheffield United, avant-dernier avec cinq points, dans la lutte pour le maintien. En sept tentatives, ils n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison. Pourtant, la position de Kompany ne semble pas remise en cause. L'actionnaire et ancienne star de la NFL JJ Watt a réaffirmé sa confiance dans l'ancien Diable Rouge mercredi lors d'un talk-show sur ESPN. "Il n'ira nulle part, je peux vous l'assurer dès maintenant", a-t-il déclaré.

"C'est évidemment agréable à entendre", a déclaré Kompany. "C'est plus agréable que l'inverse. Je le crois aussi. La communication dans ce club est toujours très honnête et transparente. Il est remarquable de voir comment le club se comporte dans cette situation difficile. Je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. En coulisses, je vois un dévouement et une éthique de travail totaux. L'attention est entièrement tournée vers ce qui doit être fait. Tout le monde est calme, tout le monde se soutient. Si quelque chose doit être corrigé, on en discute en groupe. Cela me donne l'impression que c'est un endroit où l'on crée une histoire positive, mais c'est sur le terrain que cela doit se passer".