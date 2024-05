Vincenzo Italiano élogieux sur Bruges: "Une équipe qui regorge de qualités"

"Nous avons vu le Club Bruges plusieurs fois à l'oeuvre et ils peuvent jouer de différentes manières", a déclaré Italiano mercredi en conférence de presse. "Ils peuvent parfois presser haut mais attendre avec un bloc bas pour partir en contre. C'est une équipe qui regorge de qualités et leurs attaquants sont très dangereux. Leur capitaine (Hans Vanaken, ndlr) est solide et expérimenté. Nous devrons être bons mais j'ai confiance. Nous avons plusieurs solutions contre leur 4-3-3. Tous les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Nous jouons à domicile et voulons obtenir un bon résultat."

La Fiorentina occupe actuellement la 8e place en Serie A, juste en dehors des places européennes et a été éliminé en demi-finales de la Coupe d'Italie. "Nous voulons encore jouer en Europe la saison prochaine. Cela peut être via le championnat car il reste quinze points à prendre mais aussi par la Conference League. Gagner cette compétition est un objectif mais nous avons d'abord deux matches difficiles contre Bruges qui nous attendent."