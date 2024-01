Vingt-et-un joueurs évoluant en Belgique et deux entraîneurs belges participent à la CAN

Vingt-et-un joueurs évoluant en Belgique participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, qui commence samedi avec le match d'ouverture entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau. Deux entraîneurs belges seront également de la partie: Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud, et Tom Saintfiet, entraîneur de la Gambie, qu'il avait emmenée en quarts de finale en 2022.

La Côte d'Ivoire, avec Lazare Amani (Union Saint-Gilloise) rencontrera, dans le groupe A, la Guinée-Bissau de Zinho Gano (Zulte Waregem), Ouparine Djoco (Francs Borains) et Prosper Mendy (Olympic Charleroi), le Nigeria d'Alhassan Yusuf (Antwerp) et Raphaël Onyedika (Club Bruges) et la Guinée Équatoriale.

Le Mozambique d'Alfonso Amade (Ostende) défiera dans son premier match du groupe B l'Égypte, finaliste en 2022 et équipe la plus titrée avec ses sept sacres. Le Ghana, avec Denis Odoi (Club Bruges), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Joseph Paintsil (Genk), et le Cap Vert complètent ce groupe.