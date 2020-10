Virton ne se présente pas à Tubize et risque un forfait général

(Belga) L'Excelsior Virton ne s'est pas présenté samedi à Tubize lors de la troisième journée de la D2 ACFF. C'est le troisième forfait consécutif des Gaumais, qui risquent donc un forfait général.

Virton avait déclaré forfait à l'occasion des deux premières journées de D2 ACFF (à Couvin et contre La Louvière). Le club gaumais, qui évoluait en D1B la saison dernière, espère toujours recevoir une licence pour le football professionnel, document qui lui avait été refusé. L'Excelsior avait annoncé le 23 septembre que la cour d'appel de Bruxelles lui avait donné raison dans ce dossier, jugeant, selon le club, que "Virton démontre qu'il n'a pas de dette auprès de l'ONSS et qu'il n'a pas de dettes envers le club de Lokeren". Virton a demandé à l'Autorité belge de la concurrence (ABC) de prendre des mesures provisoires. Une audience aura lieu au plus tôt le 8 octobre. (Belga)