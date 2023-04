Virton reste dernier après sa défaite face à Lommel

Lommel s'est imposé à Virton pour la 6e journée des Relegation Playoffs de la Challenger Pro League au stade Yvan Georges dimanche (0-1). Le seul but du match est un but contre son camp de Jonas Vinck (88e).

Lommel a globalement dominé le match et s'est procuré de nombreuses occasions, mais a dû attendre les derniers instants du match pour inscrire un but contre l'actuelle lanterne rouge de ce mini-championnat à 6 grâce à but un contre son camp de Jonas Vinck (88e).

Avec ce résultat, Lommel prend la tête des Relegation Playoffs avec 42 points. Virton compte 21 points, soit 3 de retard seulement sur le SL16, les U23 du Standard et peut encore croire au maintien, une seule équipe étant reléguée à l'issue de la saison.