Voetbal Vlaanderen s'élève contre les investissements étrangers dans le football amateur

Sept clubs de football amateur belges sont entre les mains d'investisseurs étrangers depuis la reprise du KFC Diest par un propriétaire saoudien. L'association des clubs de football flamands, Voetbal Vlaanderen (VV), s'inquiète de ce mouvement et veut protéger le football amateur face à un problème qu'elle "ne peut plus ignorer", a expliqué son porte-parole Nand De Klerck jeudi.

Avec Visé, Virton, La Louvière et l'Olympic de Charleroi en Wallonie, Diest a donc rejoint Rupel Boom et Alost parmi les clubs flamands sous égide étrangère. "Pour nous, le football amateur appartient aux communautés locales, engagées dans le développement de la jeunesse" a commenté De Klerck. Les clubs amateurs dont les propriétaires sont étrangers risquent de devenir un maillon d'un groupe plus large, où les joueurs sont stockés pour être revendus. "Cela va à l'encontre de tout ce que le football représente", a-t-il regretté.

VV veut désormais interpeller les gouvernements, les règles en la matière ayant été rendues obsolètes par la nouvelle législation européenne. L'association des clubs flamands se sent impuissante lorsqu'il s'agit d'empêcher les propriétaires étrangers de s'installer dans le football amateur.