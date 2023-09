Vossen offre la victoire à Zulte, partage entre le Patro Eisden et Dender

C'est Deinze qui marquait en premier, après un bon premier quart d'heure, via Mertens qui profitait d'un contre éclair et poussait la balle au fond des filets (30e, 0-1). Mertens, intenable, touchait la transversale 3 minutes plus tard (33e).

Dans l'autre rencontre de ce vendredi soir, le Patro Eisden a partagé 1-1 à domicile face au FC Dender. Dans ce duel opposant deux entraîneurs, Stijn Stijnen et Timmy Simons, qui ont jadis évolué au Club de Bruges en tant que joueur, les équipes ont partagé les points.

Le match était serré et peu d'occasions étaient créés par les deux équipes. C'est finalement grâce à un penalty que le Patro Eisden ouvrait la marque via Kis (34e). Le score restait de 1-0 au repos.

La deuxième mi-temps était plus animée et Dender égalisait au retour des vestiaires sur un corner repris de la tête par Cools (49e). Dender poussait et heurtait le poteau du Patro Eisden viéa Myny (57e). Le score ne changeait plus.