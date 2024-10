Voyage au Pays basque pour Anderlecht contre la Sociedad, l'Union accueille Bodo/Glimt

Pour l'Union, l'expérience de la nouvelle version de l'Europa League a débuté avec moins de réussite. Les Saint-Gillois se sont inclinés au bout d'une rencontre disputée à Fenerbahce (2-1). Ils ont ensuite balayé Courtrai en championnat (3-0), avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de l'attaquant croate Franjo Ivanovic.

Bodo/Glimt arrive gonflé de sa victoire contre Porto (3-2) lors de la 1re journée. L'ancien Gantois Jens Hauge s'était illustré avec deux buts et une passe décisive dans la victoire des siens, réduits à dix pendant 40 minutes. Dimanche, Philip Zinckernagel (ex-Standard et Bruges) a contribué à la victoire face à Kristiansund (4-0) avec un but et un assist, en plus d'un nouveau doublé d'Hauge.