Vrancken compte sur Bonsu Baah et Zeqiri pour marquer face à Ferencvaros

Vrancken a préféré dans les buts Maarten Vandevoordt. Hendrik Van Crombrugge n'est plus titulaire cette fois sur la scène européenne. Daniel Munoz, Mark McKenzie, Carlos Cuesta et Gerardo Arteaga composent la ligne défensive.

Matias Galarza et le captaine Bryan Heynen occuperont le milieu de terrain. Vrancken a également titularisé Joseph Paintsil, qui retrouve son ancien club, et Bilal El Khannous. Christopher Bonsu Baah et Andi Zeqiri devraient animer l'attaque.