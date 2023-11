Vrancken surprend en ne faisant pas débuter El Khannouss et Vandevoordt à Florence

Quatre autres changements sont à noter depuis la dernière journée européenne et le nul 1-1 contre Ferencvaros. Joris Kayembe remplace Gerardo Arteaga au poste d'arrière gauche, aux côtés de Carlos Cuesta, Mujaid Sadick et Daniel Munoz en défense. Le milieu de terrain sera composé de Matias Galaraza, Bryan Heynen et Patrick Hrosovsky et en attaque, Tolu Arokodare, Alieu Fadera et Joseph Paintsil sont alignés.

Côté florentin, l'ancien d'Anderlecht Christian Kouamé est aligné à la pointe de l'attaque.