Wanderson quitte Krasnodar en Russie pour Internacional au Brésil

(Belga) Wanderson, le fils de l'ancien joueur du Standard Wamberto, quitte le FC Krasnodar en Russie qui le prête, avec option d'achat, au club brésilien d'Internacional jusqu'en décembre 2022, a annoncé le club brésilien vendredi.

Wanderson, 27 ans, possède la double nationalité belge et brésilienne. En Belgique, il a porté les couleurs du Beerschot et du Lierse. Il a aussi joué pour Getafe en Espagne avant de rejoindre Krasnodar en 2017. Il a joué 130 rencontres pour le club russe et a compilé 17 buts et 21 assists. (Belga)