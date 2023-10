Waregem s'impose 0-3 à Beveren

En s'imposant 0-3 à Beveren lors de la 8e journée de la Challenger Pro League, Zulte Waregem occupe la deuxième place avec 16 points tout comme le Club Nxt (3e) à deux unités du leader Lommel. Beveren est 16e (6 points). A 16 heures, Ostende reçoit les RSCA Futures et à 19h15, le Lierse à Deinze.

Beveren est passé tout près du but d'ouverture sur une tête de Yousef Salech, qui s'est écrasée sur la transversale (6e). Waregem a répliqué et lancé dans la profondeur par Lukas Willen, Abdoulaye Traoré lui a donné l'avance (12e, 0-1). Enthousiastes, les visiteurs se sont mis à la recherche d'un deuxième but, que le cadre de la cage de leur a refusé sur une frappe de Ruud Vormer (16e). Mais servi sur la gauche par Jelle Vossen, Traoré a placé le ballon sur la tête de tête de Zinho Gano, qui a réalisé le break (44e, 0-2).

En seconde période, le Essevee a géré son avance sans éprouver trop de soucis face à des Lions, qui n'ont marqué que cinq buts jusqu'ici. Par contre, les visiteurs ont alourdi le score par le réserviste Matheus Machado (85e, 0-3)