Wayne Rooney décisif pour son retour en Angleterre

(Belga) Wayne Rooney a marqué les esprits dès son retour sur les pelouses anglaises. Jeudi soir, l'attaquant de 34 ans a distillé une passe décisive lors de la victoire de Derby County contre Barnsley (2-1) lors de la 26e journée de Championship (D2). L'ancienne figure emblématique de Manchester United a adressé un coup franc à Jack Marriott afin de débloquer le marquoir de Pride Park.

Derby est 17e sur 24 en championnat avec 33 points après cette victoire contre l'avant-dernier de la classe (23e, 21 pts). Après une aventure d'un an et demi en MLS à DC United (juillet 2018 - janvier 2020), Rooney a signé un contrat de 18 mois en faveur des Rams, où il s'entraîne depuis fin novembre. Wayne Rooney a commencé sa carrière en 2002 à Everton, mais son nom restera associé à celui de Manchester United, où il a passé 13 saisons, de 2004 à 2017, avant de retourner à Everton puis à Washington. En sélection, Rooney, meilleur buteur des Three Lions, a marqué 120 buts en 53 rencontres, un record, et participé à trois Coupes du monde. (Belga)