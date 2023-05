West Ham, l'AZ, la Fiorentina et Bâle gardent l'occasion de garnir leur armoire à trophées

Les demi-finales de la Conference League mettront aux prises, jeudi (21h00), West Ham et l'AZ d'un côté, la Fiorentina et Bâle de l'autre. Quatre équipes qui peuvent profiter de la dernière-née des compétitions européennes pour garnir une armoire à trophées internationaux (presque) vide.

Seuls la Fiorentina et West Ham figurent au palmarès d'une compétition européenne. Tous deux ont remporté la défunte Coupe des vainqueurs de coupe, les Italiens en 1961 et les Anglais en 1965. L'AZ et Bâle visent une première finale.

West Ham, qui a éliminé La Gantoise en quarts de finale, profite de la scène européenne pour sauver une saison compliquée. Les 'Hammers', 15es, sont longtemps restés aux bords de la zone rouge en championnat. La victoire 1-0 contre Manchester United dimanche leur permet d'être pratiquement sauvés.