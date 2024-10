Westerlo et le Beerschot partagent au bout d'un match à rebondissements

Westerlo et le Beerschot ont partagé l'enjeu au bout d'un match spectaculaire (2-2) en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League vendredi soir. Au Kuipje, les buts étaient au rendez-vous avec un doublé de Luka Vuskovic (61e, 84e) pour les Campinois et des réalisations de Tom Reyners (24e) et de Ryan Sanusi (81e) pour les Rats. Au classement provisoire, Westerlo est 4e (15 points) et le Beerschot reste lanterne rouge (2pts) et toujours sans victoire.