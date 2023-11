Westerlo tombe à Beveren en seizièmes, le RWDM passe et élimine le ROC Charleroi

Lanterne rouge de Jupiler Pro League avec 7 points en 12 matches, Westerlo n'a pas profité de son seizième de finale de Coupe de Belgique à Beveren pour se relancer. Les Campinois se sont inclinés (3-1) et sont éliminés.

Westerlo est la quatrième équipe de D1A à se faire éliminer à ce stade de la compétition après Eupen, Malines et le Cercle Bruges mardi.

Sander Coopman a très vite ouvert le score pour Beveren (5e) et David Hrncar a fait le break juste avant la pause (45e+6). Un penalty signé Goduine Koyalipou (79e) a permis à Beveren de prendre trois buts d'avance mais Westerlo a sauvé l'honneur en toute fin de partie, sur un pénalty converti par Nicolas Madsen (90e).

Dans le même temps, le RWD Molenbeek n'a pas tremblé face au ROC Charleroi, pensionnaire de Nationale 1. Les Bruxellois ont tout de même attendu la 85e minute pour prendre l'avantage via une réalisation de Pierre Dwomoh et se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) au stade Edmond Machtens.

Les seizièmes de finale se poursuivent dans la soirée avec Standard-Harelbeke (20h30) et Beerschot-Club Bruges (20h45). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu jeudi à 17h30.