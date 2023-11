Wijndal et Kerk remplacent De Laet et Ekkelenkamp dans le onze de l'Antwerp

L'entraineur de l'Antwerp Mark Van Bommel a effectué deux changements dans son onze de base par rapport au partage 1-1 face à Saint-Trond vendredi dernier en vue de leur affrontement face au Shakhtar Donetsk ,mardi soir à Hambourg, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Néerlandais Owen Wijndal et Gyrano Kerk rentrent dans l'équipe au détriment de leur compatriote Jurgen Ekkelenkamp, suspendu, et de Ritchie De Laet.

Jean Butez remplira son poste traditionnel de gardien et pourra compter sur une défense à 4 devant lui, composée de Wijndal, Toby Alderweireld, Soumaila Coulibaly et Jelle Bataille. Arthur Vermeeren et Alhassan Yusuf composeront le duo de milieux axiaux. Kerk jouera en soutien, derrière le buteur Vincent Janssen, tandis que William Balikwisha et Arbnor Muja arpenteront les flancs offensifs.

Le 'Great Old' est à la recherche de ses premiers points de sa campagne de Ligue des Champions 2023/2024. Lors de la 2e journée, le Matricule 1 menait face aux Ukrainiens confortablement à la pause 2-0, mais s'étaient effondrés en deuxième mi-temps pour finalement s'incliner 2-3. Les champions de Belgique doivent compter sur un miracle pour passer l'hiver européen. Alors qu'il reste deux journées à jouer, l'écart avec le Shakhtar, actuel 3e, est de six points.