Wilfried Zaha s'engage librement pour Galatasaray

Zaha, 30 ans, a été formé à Crystal Palace et était à ses débuts un grand espoir du football britannique. Transféré à Manchester United en 2013, il n'y a joué que quatre matchs. L'ailier est ensuite retourné dans son club formateur, d'abord sous un prêt, puis définitivement en 2015. Au total, il a disputé 458 matchs avec Palace, pour 90 buts et 76 assists.

Libre de tout contrat depuis la fin de la saison dernière, le "Gala" indique lui avoir versé une prime à la signature de 2,3 millions euros, et annonce un salaire de plus de quatre millions d'euros par an.