Willem II et sa colonie belge ont infligé une sixième défaite à Almere

Aux Pays-Bas, Willem II a infligé à Almere City sa sixième défaite avec un but de Amar Ahmed Fatah sur une passe de Kyan Vaesen (78e, 0-1). L'ex-joueur de Westerlo a joué tout le match tout comme Rob Nizet et Mickael Tirpan tandis que Cisse Sandra a été remplacé à la 74e. Du côté d'Almere, Anas Tahiri a quitté la pelouse au même moment où Baptiste Guillaume montait au jeu (81e). Après huit journées d'Eredivisie, Willem II est 5e (11 points) et Almere City est 17e (2 points)

En Italie, Vérone s'est imposé 2-1 face à Venise, qui a ouvert la marque par Gaetano Oristanio (3e, 0-1). Un tir à bout portant de Casper Tengstedt (9e, 1-1) et un but contre-son-camp de Jesse Joronen (82e, 2-1) ont permis à l'Hellas (9 points, 10e) de prendre un peu de distance sur les dernières places du classement et sur Venise (4 points, 19e). A Vérone, Ayanda Sishuba est resté sur le banc. Richie Sagrado et Joel Schingtienne ont connu le même sort du côté de Venise.

En Arabie saoudite, Al Shabab et Yannick Carrasco se sont inclinés 1-0 à Damac dans le cadre de la 6e journée de championnat. Al Shabab reste troisième avec 12 points, trois de moins qu'Al Hilal, qui se rend à Al Ahli SC dimanche.