Wilson Odobert, un jeune ailier français, rejoint Kompany à Burnley

L'an passé, Odobert avait inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 34 rencontres de Ligue 1. L'international U20 français est la onzième recrue estivale du club de Vincent Kompany et le troisième joueur évoluant sur le flanc droit après l'Italien Luca Koleosho, titulaire lors du match d'ouverture contre Manchester City (défaite 0-3) et Nathan Redmond.

Formé au PSG, Odobert n'y a jamais intégré l'équipe première et a préféré quitter les U19 sangermanois pour Troyes en juillet 2022.