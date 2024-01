Witsel opposé à Lukebakio et Januzaj en 1/4 de la Copa del Rey

Axel Witsel et son club de l'Atlético Madrid seront opposés en quarts de finale de la Coupe d'Espagne (Copa del Rey) de football au FC Séville. Le tirage au sort de vendredi a aussi révélé l'affiche Athletic Bilbao-FC Barcelone, les deux clubs les plus primés dans cette compétition avec respectivement 23 et 31 victoires.