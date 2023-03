Wolfsburg arrache le nul face à l'Union Berlin, Januzaj prend un rouge en Turquie

Dimanche soir, Wolfsburg, avec Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels, a sauvé le point face à l'Union Berlin dans le cadre de la 24e journée de Bundesliga. Avec ce partage (1-1), l'Union perd du terrain sur le haut du tableau et prend la 3e place partagée avec Leipzig et Fribourg (45 points). Wolfsburg pointe au 8e rang avec 35 unités.