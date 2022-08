Wolfsburg, avec Casteels et Bornauw, partage à domicile avec Schalke 04

(Belga) Wolfsburg, avec Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels titulaires, n'est pas arrivé à prendre le dessus à domicile sur Schalke 04, samedi lors de la 3e journée de Bundesliga. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0.

Une carte jaune a été donnée à Bornauw dès la 26e minute et son entraîneur a décidé de le remplacer à la mi-temps par Ridle Baku. En fin de première période, les joueurs de Schalke 04 ont réclamé un penalty suite à un cafouillage dans la surface. Le VAR a mis fin aux discussions et l'arbitre a pris la décision de l'accorder. Le penalty a toutefois été manqué par Terodde dont l'envoi a été arrêté par Casteels (45e+3). En deuxième mi-temps, Wolsfburg ne lâcha pas le ballon et Schalke essaya, tant bien que mal, de jouer la contre-attaque. À la 66e, Josuha Guilavogui marqua un sublime but pour Wolfsburg, mais il fut finalement refusé par l'arbitre après intervention du VAR. Schalke est ensuite arrivé à résister en défense et à prendre un point. Les deux équipes occupent les 13e et 14e places provisoires du classement avec 2 unités en trois rencontres.