Wolfsburg, avec trois Belges, surprend le RB Leipzig malgré un assist d'Openda

Trois Belges étaient dans le onze de départ de Wolfsburg. Aster Vranckx et Koen Casteels ont disputé tout le match, mais le gardien a reçu un carton jaune pour gain de temps (90e+2). En défense, Sebastiaan Bornauw a été remplacé juste après la pause. Le Danois Jonas Wind a ouvert le score pour les Loups (9e). Yussuf Poulsen a égalisé pour Leipzig (52e), servi par Openda et Rogerio (66e) a finalement donné l'avantage à Wolfsburg.

Olivier Deman était aligné dans la défense de Brême mais a ouvert le score contre-son-camp (9e) face au Bayer Leverkusen, toujours invaincu et leader du championnat. Les joueurs de Xabi Alonso ont inscrit deux autres buts ensuite via Jeremie Frimpong (43e) et Alejandro Grimaldo (76e). Ils comptent 34 points, deux de plus que le Bayern Munich, qui s'est imposé vendredi à Cologne (0-1). Deman a été averti (54e) avant d'être remplacé (57e).

Un derby de la Ruhr spectaculaire opposait enfin le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach. Ces derniers menaient 0-2 après 28 minutes de jeu mais ont été rattrapés puis dépassés par les Schwarzgelben (3-2) avant la pause. Dortmund (4e, 24 points) repasse ainsi devant Leipzig (5e, 23 points) au classement.