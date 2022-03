Wolfsburg et ses Belges trébuchent à Fribourg, Mangala et Stuttgart partagent à Berlin

(Belga) Avec un seul de ses quatre Belges présent sur la pelouse à l'entame de la rencontre, Wolfsburg est allé s'incliner 3-2 du côté de Fribourg samedi après-midi lors de la 26e journée de Bundesliga. Cette défaite empêche les Loups de recoller au top 10 et les maintient à la douzième place avec 31 points. Fribourg continue sur sa spirale positive et pointe au quatrième rang avec 44 unités, à une longueur de la troisième place occupée par le Bayer Leverkusen.

Sébastiaan Bornauw était le seul Belge aligné au coup d'envoi par Florian Kohfeldt. L'entraîneur des Loups décidait une nouvelle fois d'envoyer Aster Vranckx et Dodi Lukebakio sur le banc et devait composer avec l'absence de Koen Casteels, blessé à la hanche. Fribourg prenait l'avantage grâce à un doublé de Vincenzo Grifo (7e et 44e). Cette avance était atténuée par Maximilian Kruse dès l'entame du second acte (52e, 2-1), avant que Maximilian Arnold n'égalise en fin de rencontre (84e, 2-2). Alors que l'on pensait se diriger vers un score de parité, Nico Schlotterbeck plaçait définitivement les siens aux commandes (87e, 3-2). Vranckx est monté au jeu à un quart d'heure du terme et Bornauw a cédé sa place à six minutes du terme. Lukebakio n'a pas quitté le banc. Dans les rangs de Fribourg, l'ancien Standarman Hugo Siquet était absent de la feuille de match en raison d'un test positif au coronavirus. Dans le même temps, Orel Mangala, monté à l'heure de jeu, et le VfL Stuttgart ont partagé l'enjeu 1-1 sur le terrain de l'Union Berlin. Berlin menait 1-0 grâce à un penalty de l'ancien Mouscronois Taiwo Awoniyi (41e, 1-0) mais Stuttgart a égalisé dans les dernières secondes via Sasa Kalajdzic (90e, 1-1). Au classement, avec 23 points, Stuttgart occupe la 16e place, synonyme de barrage pour la relégation. (Belga)