Wolfsburg se rapproche du maintien, Ausgburg étrillé par Dortmund

Grâce à une large victoire 3-0 face à la lanterne rouge Darmstadt, Wolfsburg et Koen Casteels se sont quasiment assuré le maintien en Bundesliga samedi. Les Loups comptent en effet 37 points, neuf de plus que le virtuel barragiste Mayence.

Patrick Wimmer (8e) et Jonas Wind (11e) ont permis à Wolfsburg de rapidement prendre deux buts d'avance et Vaclav Cerny a enfoncé le clou en fin de match (90e). Casteels était dans les buts alors que Sebastiaan Bornauw (suspendu) et Aster Vranckx (blessé) n'ont pas joué.

Dans le même temps, Dortmund a étrillé Augsburg (5-1), pour qui Arne Engels a joué les douze dernières minutes. Toujours privé de Julien Duranville, blessé, le Borussia a pris les devants près seulement quatre minutes grâce à Youssoufa Moukoko. Donyell Malen (20e) puis de nouveau Moukoko (29e) ont permis à Dortmund de mener de trois buts. Ruben Vargas a sauvé l'honneur pour Augsbourg (32e) mais Marco Reus a inscrit un quatrième but avant la pause (34e). Vendredi, le BVB a annoncé le départ de l'international allemand après 12 ans au club. Buteur, Reus a aussi été passeur pour le deuxième but de Moukoko ainsi que pour la cinquième réalisation du Borussia, signée Felix Nmecha (51e).