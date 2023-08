Wouter Vrancken confiant pour le déplacement de Genk: "l'impression que nous sommes prêts"

"Néanmoins, nous devons êtres prêts et j'ai le sentiment que c'est le cas. Nous avons une équipe jeune, qui a faim, qui veut se montrer et qui attend ce genre de soirées européennes", résume Wouter Vrancken.

Après les éliminations contre le Servette Genève (Champions League) et l'Olympiakos (Europa League), la pression est forte sur les épaules des joueurs limbourgeois. "Il n'y a pas plus de pression qu'avant, la seule différence, c'est que l'on peut perdre tout le travail acharné accompli lors de la saison dernière", nuance Wouter Vrancken. "Contre le Servette et l'Olympiakos, nous avions tout en main mais n'avions pas pu aller au bout. Demain, nous devrons être plus efficaces et choisir nos moments."

Genk pourra en tous les cas profiter du retour de son capitaine, Bryan Heynen, rétabli d'une blessure à la cheville.