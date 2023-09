Wouter Vrancken effectue trois changements dans son onze de base

Maarten Vandevoordt sera titulaire entre les perches. Le gardien aura devant lui, de droite à gauche, les défenseurs Daniel Munoz, Mark McKenzie, Mujaid Sadick et Gerardo Arteaga. McKenzie et Arteaga sont titulaires en lieu et place de Carlos Cuesta et Joris Kayembe, qui débuteront la rencontre sur le banc. Dans le milieu, Bryan Heynen et Matias Galarza sont alignés au centre et seront aidés par Luca Oyen et Bilal El Khannous sur les ailes. Le duo d'attaquants sera composé d'Andi Zeqiri et Alieu Fadera, qui remplace Joseph Paintsil, blessé.

Le Racing Genk a atteint de justesse les phases de poule de la Conference League après sa victoire aux tirs aux buts lors des barrages face au club turc de l'Adana Demirspor. Avant cela, les Limbourgeois avaient été éliminés par le Servette de Genève (Ligue des Champions) et l'Olympiakos (Europa League). Genk espère se classer parmi les deux premiers du groupe F, afin de passer l'hiver européen. Les autres adversaires du club limbourgeois seront les Hongrois de Ferencvaros et les Serbes de Cukaricki.