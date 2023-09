Wouter Vrancken est satisfait que Genk ait été "à la hauteur" face à la Fiorentina

Vrancken a apprécié la manière dont ses joueurs ont appliqué ses consignes, et lutté à armes égales avec l'adversaire. "La Fiorentina a joué comme nous l'attendions, avec beaucoup d'énergie. Je pense que c'est une très bonne équipe. Elle reste pour moi le grand favori pour la victoire dans le groupe, mais je pense que nous avons été capables de nous mettre à sa hauteur aujourd'hui. Cela nous donne de la confiance. La Fiorentina n'est certainement pas plus faible que la saison dernière, lorsqu'elle a joué la finale de la Conference League."

Le technicien limbourgeois a salué les performances individuelles de Bilal El Khannouss, virtuose dans le milieu de terrain, et Marc McKenzie, le buteur égalisateur (85e) qui a dominé le secteur aérien. "Leur performance ne me surprend pas. Bilal s'est très bien débrouillé. C'est notre travail de lui permettre de prester de la sorte à chaque match. Mark a également été très bon pendant le match. Il a gagné beaucoup de duels aériens et a également marqué. Il joue un rôle très important dans notre ensemble", a conclu Vrancken.