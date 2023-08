Wouter Vrancken loue ses joueurs après la victoire en fin de match: "Ils se sont battus"

Wouter Vrancken était un homme heureux jeudi. Le coach genkois a vu ses joueurs remonter le déficit d'un but à zéro face aux Turcs de Demirspor. Genk a finalement remporté le match 2-1. "Ce match m'a fait plaisir", a déclaré Vrancken, soulagé, lors de la conférence de presse.

"Ce n'était pas facile", a expliqué l'entraineur des Limbourgeois. "Surtout après la pause, nous n'avons pas réussi à nous créer des occasions pendant un certain temps. Nous avons trop forcé, après qu'Adana Demirspor s'est adapté à notre jeu à la mi-temps. Les Turcs se sont repliés en défense et nous n'avons pas su trouver la réponse. Ils ont ensuite pris l'avantage sur une phase où nous n'étions pas bien placés. Au final, nous avons réagi. C'est gratifiant. Nous sommes encore loin du compte. L'efficacité était encore loin d'être au top, mais il faut continuer sur cette voie. J'ai vu que les gars ont continué à se battre. Ils ont fait preuve de beaucoup d'engagement, et ce après les nombreux revers subis ces dernières semaines. Nous avons réussi à inverser le cours des choses, mais nous sommes loin d'être au bout de nos peines."

Le match retour du barrage de Conference League aura lieu jeudi prochain à Adana, en Turquie. Là-bas, les températures dépassent allègrement les 30 degrés depuis des semaines. "Ces conditions sont difficiles", reconnait Vrancken. "Elles ne sont certainement pas à notre avantage. Le public va également les soutenir avec enthousiasme. Ce sera à nous d'y faire face. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour réaliser une bonne performance et décrocher la qualification. Nous devons continuer à y croire. Nous jouons contre une bonne équipe, avec beaucoup de qualités individuelles. Mais l'implication affichée ce soir me donne un sentiment positif."