Wullaert veut obtenir "un bon résultat" en Hongrie malgré l'incertitude autour de Serneels

Le match retour, mardi à Louvain, sera le 150e match d'Ives Serneels en tant que sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Celui-ci est cependant gêné par une maladie qui l'a empêché de diriger l'entraîneur jeudi matin. Son assistant Kris Van Der Haegen a dû prendre les rênes de la séance. "Il serait dommage qu'Ives manque ce match", a regretté le T2, mais l'espoir est permis. "Hier et ce matin, nous étions plutôt pessimistes parce les médicaments semblaient inefficaces, mais son évolution est positive. Je suis persuadé qu'il sera sur la touche demain", a rassuré Van Der Haegen.

"Je vais dire au groupe que c'est comme deux matches de coupe", a expliqué Wullaert auprès de la fédération belge de football (RBFA), jeudi. Selon l'attaquante de 30 ans, les Hongroises "n'ont rien à perdre", alors que les Red Flames "ont tout à perdre. Chaque détail compte. Nous voulons encaisser le moins de buts possible. Il est primordial de rentrer en Belgique avec un bon résultat."

Tessa Wullaert espère également voir son sélectionneur en place à la Pancho Arena de Felcsut. "J'ai vécu beaucoup de choses avec lui", s'est-elle rappelée. "Il m'a beaucoup dirigée sur le terrain et m'a nommée capitaine. Nous nous connaissons bien et c'est important. Le plus beau cadeau que nous puissions lui offrir est une victoire demain", a-t-elle conclu.