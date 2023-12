Xavi défend sa gestion d'un Barça "en construction" avant d'affronter l'Antwerp

Les journalistes espagnols présents à Deurne questionnaient la gestion du groupe par Xavi et son staff. "Nous nous concentrons sur ce que nous savons contrôler: motiver les joueurs et s'entraîner dur. Je leur ai demandé d'être toujours prêts face aux difficultés. Ils se débrouillent bien, et savent ce que représente le club."

Plus tôt dans la journée, Mark van Bommel avait soutenu le propos de son homologue, expliquant que Barcelone et l'Antwerp étaient deux groupes jeunes qui avaient besoin de temps pour se développer. "Il m'a compris", s'est réjoui Xavi. "J'ai une bonne relation avec lui", a-t-il expliqué à propos du Néerlandais. "Il a la capacité de faire de grandes choses à l'Antwerp. Ils n'ont pas eu un groupe facile, et je pense qu'il fait de l'important et excellent travail. Il pratique un très bon football et va encore gagner beaucoup."

Le Catalan a emmené Lewandowski, Araujo et Gündogan en Belgique alors que ceux-ci avaient initialement été laissés au repos. "Cela ne veut pas dire qu'ils vont jouer", a précisé Xavi. "Nous verrons comment tout le monde se sent demain. Mais nous sommes déjà qualifiés, et nous allons donc faire quelques changements, évidemment."