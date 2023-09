Xavi, l'entraîneur catalan, "très satisfait du résultat et de la qualité du jeu" du Barça

"Je suis très satisfait", a entamé Xavi en conférence de presse à l'issue de la rencontre. "Heureux du résultat, mais surtout de la qualité de jeu. C'est probablement le meilleur football que nous avons produit depuis mon arrivée", le 6 novembre 2021. "C'est la voie sur laquelle nous voulons êtes, l'équipe me rend fier."

Le Barça est toujours en reconstruction, et il a réussi à attirer plusieurs talents en dernière minute, dans le mercato. "Nous avons ajouté des joueurs qui ont amélioré le groupe, mais nous jouons aussi à un haut niveau." Joao Felix a notamment illuminé la rencontre, élu homme du match après un doublé et une passe décisive. "Il comprend son rôle dans l'équipe à la perfection. Nous devons toujours garder notre concentration et notre intensité."