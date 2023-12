Xavi prône le positivisme après une défaite face à l'Antwerp qui "n'est pas douloureuse"

"Ce n'est pas une sensation agréable", a concédé le technicien, "mais il faut rester positif. L'objectif a été accompli, nous sommes premiers du groupe alors que l'année dernière nous étions éliminés et reversés en Europa League. Il faut s'en réjouir." Pour Xavi, "la défaite face à Gérone (2-4) dimanche était douloureuse, mais pas celle-ci. L'équipe a bien débuté et a bien joué par séquences. Mais l'Antwerp a très bien joué, avec agressivité et intensité. Ils étaient sur les deuxièmes ballons et sont parvenus à joindre Janssen, qui a tiré profit de ses opportunités."

Il n'en est pas moins que le résultat fera couler de l'encre en Espagne et en Catalogne dans une période où l'entraîneur, pas prophète en son pays, est remis en question. Pour sortir du marasme, "il faut gagner, à commencer par samedi (à Valence, ndlr). Mais les sentiments qui sont décrits à l'extérieur ne sont pas ceux du vestiaire. L'équipe est certaine qu'elle va aller mieux, et il y a encore quatre titres en jeu! J'ai bon espoir pour l'avenir."