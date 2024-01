Xavi quittera son poste d'entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison

"Je veux annoncer que je ne serai plus l'entraîneur du Barça à partir du 30 juin. Je pense que la situation doit changer et, en tant que culer (le surnom des supporters du Barça, ndlr.), je ne peux pas accepter la situation actuelle", a déclaré Xavi dans une citation reprise par le club sur son compte X (anciennement Twitter).

Xavi, 44 ans, est l'entraîneur des Blaugrana depuis novembre 2021, succédant à Ronald Koeman. La saison dernière, il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. L'Espagnol a porté le maillot de Barcelone entre 1998 et 2015. Il a joué 767 rencontres officielles, remportant huit titres de champion d'Espagne, trois Coupes d'Espagne, quatre Ligues des Champions et deux Coupes du monde des clubs.