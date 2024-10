Yannick Carrasco se blesse avec Al Shabab, Thomas Meunier et Lille partagent à Monaco

En Arabie saoudite, Al Shabab et Yannick Carrasco ont été battus 1-2 par Al Nassr et Cristiano Ronaldo, ce vendredi, lors de la 7e journée de Saudi Pro League. Capitaine et titulaire, le Diable a dû sortir sur blessure à la 68e et n'a donc pas pu aider pleinement son équipe. Au classement, Al Shabab est actuellement 4e avec 12 points.