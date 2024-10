Yorbe Vertessen buteur avec l'Union Berlin vainqueur de Dortmund en Bundesliga

Yorbe Vertessen a inscrit un but lors de la victoire de l'Union Berlin face à Dortmund (2-1) lors de la 6e journée du championnat d'Allemagne de football samedi. C'est le premier but de la saison, son 4e sous les couleurs berlinoises, pour l'attaquant de 23 ans formé au PSV et passé à l'Union durant la saison 2022-2023.