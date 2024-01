Youcef Atal condamné à du sursis et à une amende pour provocation à la haine

Youcef Atal, footballeur international algérien de l'OGC Nice, a été condamné mercredi à huit mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d'amende pour avoir partagé une vidéo appelant à "un jour noir sur les juifs", sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

Lors du procès le 18 décembre, le parquet avait réclamé dix mois de prison avec sursis, 45.000 euros d'amende et la publication de la condamnation pendant un mois sur la page d'accueil du compte Instagram du défenseur des Aiglons, qui dépasse les 3,2 millions d'abonnés.

Cinq jours après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et le début des bombardements d'Israël sur Gaza, Atal avait partagé sur Instagram la vidéo d'un prédicateur, Mahmoud Al Hasanat. Ce dernier y évoquait d'abord le sort des enfants de Gaza sous les bombes. Puis il durcissait le ton et appelait Dieu à envoyer "un jour noir sur les juifs" et à "accompagner la main" des habitants de Gaza s'ils "jettent la pierre".