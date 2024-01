Youcef Atal n'est plus suspendu par Nice, selon l'entraîneur du club Francesco Farioli

Youcef Atal pourrait reprendre la compétition à partir de la semaine prochaine, une fois revenu et reposé de son séjour en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Celle-ci a tourné court pour les Algériens, éliminés dès la phase de poules. Cependant, selon des sources proches du dossier ayant informé l'AFP, un départ de l'international algérien avant la fin du mois est de plus en plus probable.

Début janvier, Youcef Atal a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à huit mois de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende pour le partage de la vidéo qui a suscité la suspension de son club. Le joueur, qui avait présenté des excuses après avoir supprimé cette publication, a fait appel du jugement.