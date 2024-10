Youri Tielemans est fier de porter le brassard de capitaine

Avec plus de 70 sélections, Tielemans, 27 ans, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Ce n'est pas la première fois que le Bruxellois, est capitaine de l'équipe nationale. Il a déjà porté le brassard lors des matches amicaux contre l'Irlande (deux fois) et le Burkina Faso. Néanmoins, cela reste une expérience particulière d'être le capitaine de son pays. "Je suis toujours fier, d'abord de porter le maillot, et le brassard de capitaine rend cela encore plus beau. L'entraîneur m'a demandé si j'étais d'accord et j'ai accepté avec un grand sourire", a expliqué Tielemans au micro de VTM.

Selon certains observateurs, le coup de gueule de De Bruyne après la défaite contre la France visait notamment Tielemans. "Je pense que cela s'adressait plutôt à l'ensemble du groupe. Il y avait beaucoup de frustration après le match et ce n'est jamais bon de sortir quelque chose comme ça. L'entraîneur a dit que l'affaire était close. Nous devons nous rappeler qu'en tant que groupe, nous devons être plus compacts et que chacun doit courir pour l'autre. C'est la chose positive dont nous devons nous souvenir", a répondu diplomatiquement Tielemans.