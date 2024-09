Youri Tielemans sur son association avec Amadou Onana: "La décision revient au coach"

Les deux milieux de terrain se sont déjà montrés décisifs ensemble cette saison avec un assist de Tielemans pour Onana, déjà auteur de deux buts en trois matches, contre West Ham. "Cela se passe très bien pour le moment. Il s'est intégré naturellement. Il est venu avec sa personnalité et son gabarit. C'est un profil dont nous avions besoin."

Une association en club qui pourrait en faciliter une en équipe nationale. "Nous avons déjà joué ensemble en équipe nationale. Il n'y a pas grand-chose qui change. Tout dépend du système. Chez les Diables, on joue souvent à trois au milieu alors qu'en club, on évolue avec deux milieux centraux et deux numéros 10. Au final, la décision revient au coach."