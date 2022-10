Youth League - Deuxième défaite de rang pour le Club de Bruges contre l'Atlético de Madrid

(Belga) Le Club de Bruges s'est incliné 1-3 contre l'Atlético de Madrid pour la 3e journée du groupe B de la Youth League, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans, mardi à Roulers.

Nin Heredia a donné l'avantage aux Madrilènes, dirigés par l'ancienne légende du club Fernando Torres, en première période (12e) avant que Sergio Diez (49e) et Aitor Gismera (60e) n'alourdissent le score après la pause. Après l'exclusion de Javier Bonar (64e), les Brugeois ont poussé pour réduire le score mais ont aussi été réduits à dix après l'exclusion de Romeo Vermant (84e). Les joueurs de Nicky Hayen sont cependant parvenus à réduire la marque en fin de rencontre via Laurens Goemare (90e). Dans l'autre match du groupe, Porto l'a emporté 3-1 contre Leverkusen. Au classement, le Club de Bruges occupe la troisième place avec 3 points. Les Brugeois comptent six points de retard sur l'Atlético, en tête avec un bilan parfait de 9 points sur 9 devant Porto (6 pts). Leverkusen ferme la marche avec 0 point. (Belga)