Zaïre-Emery titulaire à 17 ans contre Gibraltar, plus jeune joueur des Bleus depuis 1914

Le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, titularisé contre Gibraltar, devient à 17 ans huit mois et 10 jours le joueur le plus jeune à évoluer en équipe de France depuis la Première Guerre Mondiale, samedi à Nice en qualifications pour l'Euro-2024.

Zaïre-Emery est le quatrième international français le plus jeune de l'histoire.

Le joueur du Paris Saint-Germain fait mieux qu'Eduardo Camavinga, gravement blessé à un genou et absent plusieurs mois, qui avait 17 ans 9 mois et 28 jours pour sa première sélection contre la Croatie (victoire 4-2) le 8 septembre 2020.

Le benjamin reste Félix Vial, 17 ans, deux mois et 15 jours contre le Luxembourg le 29 octobre 1911 (4-1). Il est mort au front en 1915.

Maurice Gastiger, 17 ans quatre mois et 5 jours, lui aussi pour une victoire contre le Luxembourg (5-4) le 8 février 1914, est toujours le plus jeune buteur des Bleus, un mois plus tard contre la Suisse (2-2).

Et André Sollier avait 17 mois 7 mois et 20 jours le 22 mai 1909 lors d'une défaite contre l'Angleterre (11-0).