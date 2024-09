Zeno Debast et le Sporting Portugal poursuivent leur sans-faute

Le Sporting Portugal et son nouveau défenseur Zeno Debast ont poursuivi leur parcours sans faute en Liga Portugal, avec une 6e victoire lors de la 6e journée contre le promu d'AVS (3-0). L'ancien Anderlechtois a disputé toute la rencontre, titulaire pour la troisième fois conséctuvie chez les Lisboètes.

Harder a ouvert la marque au quart d'heure avant que le meilleur buteur du championnat, Gyokeres, n'ajoute un 9e et un 10e but à son compteur (45e+4 et 71e). Au total, l'attaquant suédois a déjà inscrit 11 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues.

Avec 18 points sur 18, le Sporting devance son rival du FC Porto (15 points), qu'il a battu lors de la 4e journée (2-0). Benfica, en moindre frome, est 7e avec 10 points.