Zeno Debast va apporter son expérience et tout donner pour le groupe

Debast a eu des conversations tant avec le sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco qu'avec celui des espoirs Jacky Mathijssen. "Et ça c'est bien passé. J'ai eu une discussion avec le coach ici et tout était clair, c'était réglé, j'étais d'accord."

Comme Charles De Ketelaere, autre joueur laissé aux espoirs pour l'Euro, Debast figurait dans la sélection de la Belgique lors du Mondial 2022. Ce qui fait de lui l'un des plus expérimentés des U21. "C'est ce que j'essaie de donner. Mais après, on ne parle pas seulement de moi, on parle de tout le groupe. Je vais tout donner pour le groupe maintenant que je suis ici. Nous allons travailler tous ensemble pour atteindre notre objectif. Je ne pense pas qu'on parle d'une dégradation, c'est à moi de montrer ce que je vaux."