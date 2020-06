Zinedine Zidane : "Je ne vais être entraîneur pendant 20 ans"

(Belga) L'actuel entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, ne veut pas demeurer coach jusqu'à l'âge de la retraite. "Je ne serai pas entraîneur pendant 20 ans Je prendrai ma retraite plus tôt", a déclaré samedi l'ancien Ballon d'Or 1998 de 48 ans aux journalistes à Madrid à la veille du déplacement de son équipe à l'Espanyol Barcelone pour le compte de la 32e journée de La Liga.

"Avec moi, c'est comme ça. Je ne planifie rien, je vis juste au jour le jour. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas", a ajouté Zidane, dont l'équipe est en pleine bagarre avec le FC Barcelone pour le titre. Les deux grands d'Espagne sont à égalité en tête du classement, le Real occupant la première place grâce aux meilleurs résultats dans leurs duels particuliers (0-0 et 2-0). "Dans ma tête, j'ai toujours été un footballeur. Pendant 18 ans. Et quand ils m'ont demandé d'être entraîneur. J'ai dit non. Cela vous épuise", a avoué Zidane, qui en 1998 a été sacré champion du monde comme joueur de l'équipe de France puis champion d'Europe en 2000. Néanmoins l'actuel mentor d'Eden Hazard et Thibaut Courtois apprécie sa mission actuelle : "J'ai la chance d'entraîner les meilleurs et j'aime ça. J'aime les matchs, mais encore plus les entraînements, c'est ce qu'il y a de mieux."