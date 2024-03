Zulte Waregem contraint au partage face au SL16, le Club NXT l'emporte face à Jong Genk

Les Liégeois ont ouvert la marque dans la première demi-heure. Idéalement servi devant le but par Anisse Brrou, Soufiane Benjdida a envoyé un tir légèrement croqué et qui a rebondi avec un peu de chance pour tromper Ortwin De Wolf et faire mouche (18e, 0-1).

Peu après l'heure de jeu, Zulte Waregem a réussi à revenir dans un match qu'il a semblé dominer depuis le début. Après avoir récupéré un ballon devant les cages sur un corner mal négocié, Matheus Machado a égalisé pour son équipe (66e, 1-1).