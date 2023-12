Zulte Waregem signe une troisième victoire consécutive

Zulte Waregem a arraché une victoire face à Seraing (2-1) en ouverture de la 16e journée de Challenger Pro League vendredi soir. Dans le même temps, Dender et le RFC Liège ont partagé (0-0). Au classement provisoire, Zulte reste sur trois victoires de rang et conforte sa première place (32 points), Dender reste 3e (27 points) et le RFC Liège 5e (25 points). Avec cette défaite, Seraing stagne en zone rouge avec une 15e place (14 points).