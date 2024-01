Zvonimir Boban, directeur du football de l'UEFA, quitte son poste

Le Croate Zvonimir Boban, directeur du football de l'Union européenne de football (UEFA), a quitté son poste "d'un commun accord", a annoncé l'instance jeudi via un communiqué.

Boban, 55 ans, avait rejoint l'UEFA en 2021 en tant que directeur du football. Il a notamment mis en place un Conseil du football, composé d'anciens et actuels joueurs et entraîneurs et dont il était le président.

Dans une lettre adressée à plusieurs médias, Boban justifie son départ par la décision d'Aleksander Ceferin, l'actuel président de l'UEFA, de briguer un nouveau mandat, contrairement à ce que les statuts de l'UEFA autorisent.