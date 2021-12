Gala du Sport - Nina Derwael en bref

(Belga) Bref portrait de Nina Derwael, lauréate dimanche du trophée de Sportive belge de l'année pour la troisième fois de sa carrière:

Date de naissance : 26 mars 2000 Lieux de naissance : Saint-Trond Club: TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt Palmarès: Jeux Olympiques: Or aux barres asymétriques (2021) Championnats du monde: Or aux barres asymétriques (2018), bronze aux barres asymétriques (2017), 4e du concours général individuel (2018), 4e à la poutre (2018), 8e du concours général individuel (2017) Championnats d'Europe: Or aux barres asymétriques (2017, 2018), Argent à la poutre (2018), 7e du concours général (2017) Jeux Européens: Or à la poutre (2019) Coupe du monde: 4 x Or aux barres asymétriques, 1 x Argent à la poutre, 1 x Bronze à la poutre 19e du concours général individuel aux Jeux Olympiques de Rio (2016) 12e du concours par équipes aux Jeux Olympiques de Rio (2016) 6e du concours général aux Jeux Olympiques de Tokyo (2021) 8e du concours par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo (2021) Trophée National du Mérite Sportif 2018 Sportive belge de l'année 2018, 2019 et 2021 Joyau du sport flamand 2018 Géant Flamand 2017 et 2018 (Belga)